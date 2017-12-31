Пушков назвал постправдой заявления Трампа об успехах США в Сирии

Москва, 31 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа об «исторических успехах» США в Сирии и Ираке.

Речь идет о последнем в уходящем году еженедельном обращении Трампа к гражданам. В нем он рассказал о том, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у боевиков ИГ1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке.

По мнению Пушкова, эти утверждения имеет мало общего с фактами. «Это «пост-правда» — псевдореальность, нужная для политических целей», — написал сенатор в своем Twitter.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

Ранее высказывания Трампа прокомментировал и первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. Он с юмором заметил, что Трамп действительно войдет в историю как «президент США времен великих побед России в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.