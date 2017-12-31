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Пушков назвал постправдой заявления Трампа об успехах США в Сирии
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    Пушков назвал постправдой заявления Трампа об успехах США в Сирии

    12:54  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  31 Декабря 2017
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    Пушков назвал постправдой заявления Трампа об успехах США в Сирии

    Москва, 31 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа об «исторических успехах» США в Сирии и Ираке.

    Речь идет о последнем в уходящем году еженедельном обращении Трампа к гражданам. В нем он рассказал о том, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у боевиков ИГ1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке.

    По мнению Пушкова, эти утверждения имеет мало общего с фактами. «Это «пост-правда» — псевдореальность, нужная для политических целей», — написал сенатор в своем Twitter.

    Ранее высказывания Трампа прокомментировал и первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. Он с юмором заметил, что Трамп действительно войдет в историю как «президент США времен великих побед России в Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #пушков #успехи
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