Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

В результате протестных акций в иранском городе Доруд провинции Лурестан погибло два человека, причем, по заявлению представителей КСИР, погибшие были убиты группой неизвестных, стрелявших как по толпе демонстрантов, так и по резиденции местных властей.

Массовые антиправительственные демонстрации продолжаются в Иране уже четвертый день. Все началось в четверг, 28 декабря, в городе Мешхеде, расположенном в северо-восточной части Ирана. Причиной выхода людей на улицы стало повышение цен в ряде провинций. Однако протестные акции быстро распространились по всей стране и вслед за экономическими требованиями протестующих последовали политические.

По некоторой информации, в ходе демонстраций протестующие сжигают портреты великого аятоллы и лидера исламской революции 1979-го года Рухоллы Мусави Хомейни, действующего президента Ирана Хасана Рухани и командира спецподразделения «Аль-Кудс» «Корпуса стражей исламской революции» Кассема Сулеймани, требуя свержения действующего правительства и вывода иранских вооруженных формирований, в частности, КСИР, с территорий других государств.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в своем блоге сравнил происходящее в Иране с тем, что несколько лет назад происходило в ливийском Бенгази и сирийском Хомсе:

«Соответственно, если КСИР и Ко не возьмут ситуацию под контроль, есть риски перепоказа ливийского и сирийского сценария уже в Иране, так как ничем иным кроме очередных гор трупов подобное закончиться не может».

Эксперт отмечает, что протесты «удачно совпали» с анонсированными США и Израилем ответными мерами против иранского влияния:

«Не имея возможности поколебать позиции Ирана в Сирии, Ираке и Йемене, где Иран, очевидно, ведет по очкам, пытаются расшатать ситуацию изнутри, пользуясь объективными экономическими и социально-политическими проблемами иранского общества. Глупо говорить, что у этих протестов нет объективной подоплеки — конечно есть. Последствия санкций и напряженной войны, которую ведет Иран, безусловно, сказываются на иранской экономике. Столь же глупо отрицать, что оппоненты Ирана пытаются воспользоваться этими проблемами».

Стоит отметить, что в поддержку «хороших людей Ирана», которые «хотят перемен» выступил президент США Дональд Трамп. Так, на своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал ряд соответствующих сообщений:

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

«Многие сообщения о мирных протестах иранских граждан подпитывались коррупцией режима и его разбазариванием богатства страны для финансирования терроризма за рубежом. Иранское правительство должно уважать права своих людей, в том числе, и право на самовыражение. Мир смотрит!».

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

«Весь мир понимает, что хорошие люди Ирана хотят перемен, и, кроме огромной военной мощи Соединенных Штатов, люди Ирана больше всего опасаются своих лидеров...».

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

«Деспотические режимы нельзя терпеть вечно, и настанет день, когда иранский народ столкнется с выбором. Мир смотрит!».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) происходящие в Иране беспорядки:

«Сообщения западных средств массовой информации о якобы массовых протестных акциях в Иране имеют место и продолжаются, но здесь надо говорить о том, что сразу за этими сообщениями последовали и заявления Трампа. Также прошли манифестации, правда, немногочисленные, у посольств Ирана в ряде европейских стран. Ситуация напоминает те действия Запада, которые предшествовали началу «арабской весны» в Ливии и Сирии».

По мнению эксперта, западные СМИ действительно начали срежиссированную информационную кампанию для того, чтобы устранить или, по крайне мере, дестабилизировать неугодное им руководство Ирана:

«Но надо отметить, что эти СМИ, во многом, принимают желаемое за действительное, поскольку демонстрации в Иране, которые действительно имеют место, немногочисленны. По разным данным, в Тегеране было несколько десятков человек, в других городах протестные акции были более массовые. Имеются данные о случаях пожога, попытках нападения на штаб-квартиру общественно-военной организации «Бассиджи», которая поддерживает нынешнее руководство Ирана».

Однако наш собеседник считает, что протестные акции не имели массовый характер и не поддерживаются значительной частью населения страны:

«Большая часть населения поддерживает руководство. Об этом свидетельствуют и в ответ прошедшие манифестации в поддержку властей Ирана, притом, многочисленные, гораздо большие, чем акции протеста. В них принимали участие десятки тысяч человек».

Эксперт отметил, что общество Ирана по своей структуре отличается от обществ Ливии и Сирии перед 2011-м годом:

«Иранские власти создали в обществе достаточные силы для поддержки своей политики. Например, та же организация «Бассиджи». Это общественная и в то же время военная организация, которая поддерживает власть в Иране. Она насчитывает более 10 миллионов человек. В составе «Бассиджи» имеются и вооруженные формирования, которые вооружаются по мере надобности, когда идут какие-то действия, направленные против правительства».

Наш собеседник не отрицает, что протестные акции имеют место быть и что они спланированы и режиссированы Западом, в пользу чего говорит немедленная поддержка западными лидерами протестующих: