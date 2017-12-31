Стала известна предварительная причина смерти известного актера Шаврина

Москва, 31 декабря. Известный российский актер Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни в российской столице. Об этом в воскресенье сообщили в Московском академическом театра имени Владимира Маяковского.

Согласно неподтвержденной информации, последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

Отметим, что 16 декабря Шарин отметил 57-летие.

В настоящее время дата прощания с актером уточняется.

Шаврин известен по ролям в таких фильмах, как «Зверобой», «Бедная Настя», «Ельцин» и многих других.