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Стала известна предварительная причина смерти известного актера Шаврина
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    Стала известна предварительная причина смерти известного актера Шаврина

    12:36  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:36  31 Декабря 2017
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    Стала известна предварительная причина смерти известного актера Шаврина

    Москва, 31 декабря. Известный российский актер Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни в российской столице. Об этом в воскресенье сообщили в Московском академическом театра имени Владимира Маяковского.

    Согласно неподтвержденной информации, последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

    Отметим, что 16 декабря Шарин отметил 57-летие.

    В настоящее время дата прощания с актером уточняется.

    Шаврин известен по ролям в таких фильмах, как «Зверобой», «Бедная Настя», «Ельцин» и многих других.

    Автор: Дана Балан
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    #актер #москва #шаврин
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