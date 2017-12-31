Пусть жизнь в новом году вас не кусает: Рогозин с таксой поздравил россиян
Москва, 31 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками.
Поздравительное сообщение было опубликовано на странице в социальной сети Facebook.
«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом!», — написал Рогозин.
К поздравлению была прикреплена фотография российского вице-премьера с супругой и двумя собаками, в том числе с таксой по кличке Николас, которая совсем недавно прославилась после участия в эксперименте с жидкостным дыханием.
В ходе эксперимента таксу поместили в резервуар с жидкостью, которая не содержит азота. Через какое-то время животное научилось дышать в новой среде.
Проведенный над таксой эксперимент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Впоследствии Рогозин сообщил, что забирает таксу к себе домой.
«Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет», — добавил в поздравлении премьер.