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Пусть жизнь в новом году вас не кусает: Рогозин с таксой поздравил россиян
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    Пусть жизнь в новом году вас не кусает: Рогозин с таксой поздравил россиян

    13:37  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  31 Декабря 2017
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    Пусть жизнь в новом году вас не кусает: Рогозин с таксой поздравил россиян

    Москва, 31 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками.

    Поздравительное сообщение было опубликовано на странице в социальной сети Facebook.

    «Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом!», — написал Рогозин.

    К поздравлению была прикреплена фотография российского вице-премьера с супругой и двумя собаками, в том числе с таксой по кличке Николас, которая совсем недавно прославилась после участия в эксперименте с жидкостным дыханием.

    В ходе эксперимента таксу поместили в резервуар с жидкостью, которая не содержит азота. Через какое-то время животное научилось дышать в новой среде.

    Проведенный над таксой эксперимент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Впоследствии Рогозин сообщил, что забирает таксу к себе домой.

    «Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет», — добавил в поздравлении премьер.

    Автор: Дима Оленин
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    #рогозин #новый год #такса
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