В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии

Москва, 31 декабря. Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявления лидера США Дональда Трампа об «исторических успехах» коалиции по борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Сенатор с юмором заметил, что Трампу, видимо, очень хочется войти в историю как победитель ИГ в Сирии и Ираке. В этой связи он призвал простить хозяину Белого дома эту его маленькую слабость и ответить «по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот».

«Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии», — пошутил политик.

Напомним, о том, что коалиция США якобы отбила у ИГ почти всю захваченную ими территорию в Сирии и Ираке Трамп заявил в ходе еженедельного обращения к американцам.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», — завил глава США.

1 Организация запрещена на территории РФ.