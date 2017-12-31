18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса
Новости Сирии
В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии

    12:34  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  31 Декабря 2017
    594

    В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии

    Москва, 31 декабря. Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявления лидера США Дональда Трампа об «исторических успехах» коалиции по борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

    Сенатор с юмором заметил, что Трампу, видимо, очень хочется войти в историю как победитель ИГ в Сирии и Ираке. В этой связи он призвал простить хозяину Белого дома эту его маленькую слабость и ответить «по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот».

    «Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии», — пошутил политик.

    Напомним, о том, что коалиция США якобы отбила у ИГ почти всю захваченную ими территорию в Сирии и Ираке Трамп заявил в ходе еженедельного обращения к американцам.

    «Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», — завил глава США.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

        Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

        13:25   31 Декабря 2017
        804
        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        12:23   31 Декабря 2017
        1339
        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        7:10   31 Декабря 2017
        2000
        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        5:07   31 Декабря 2017
        673