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Происшествия
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Толпы туристов съезжаются посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад
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    Толпы туристов съезжаются посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад

    12:41  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  31 Декабря 2017
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    Толпы туристов съезжаются посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад

    Оттава, 31 декабря. Уникальный вид одной из самых известных достопримечательностей мира привлекает в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио толпы туристов. Аномальные холода в Северной Америке привели к иллюзии замерзания Ниагарского водопада. Об этом пишет издание The Buffalo News.

    Туристы с разных уголков земли приезжают, чтобы посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад. Однако в действительности водопад не замерз, а брызги от воды превратились в лед еще в воздухе и осели на камнях, создав впечатление застывшего водяного потока, пишет «Ньюинформ»

    Напомним, в течение нескольких дней в ряде американских штатов Северной Америки зафиксированы аномальные холода.  

    Автор: Дана Балан
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    #ниагарский водопад #северная америка
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