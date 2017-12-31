Толпы туристов съезжаются посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад

Оттава, 31 декабря. Уникальный вид одной из самых известных достопримечательностей мира привлекает в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио толпы туристов. Аномальные холода в Северной Америке привели к иллюзии замерзания Ниагарского водопада. Об этом пишет издание The Buffalo News.

Ice-covered Niagara Falls, a spectacular winter attraction https://t.co/YhkXJfCsOl pic.twitter.com/8mImqeulz1 — The Buffalo News (@TheBuffaloNews) December 31, 2017

Туристы с разных уголков земли приезжают, чтобы посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад. Однако в действительности водопад не замерз, а брызги от воды превратились в лед еще в воздухе и осели на камнях, создав впечатление застывшего водяного потока, пишет «Ньюинформ».

Niagara Falls is frozen and the pictures are incredible https://t.co/k63YZshKxb — The Independent (@Independent) December 31, 2017

Напомним, в течение нескольких дней в ряде американских штатов Северной Америки зафиксированы аномальные холода.