Донбасс сегодня: «новогодний салют» для Донецка, разборки «правосеков», фейк об «умирающей» торговле ДНР

Донбасс, 31 декабря. В ДНР и ЛНР подвели итоги года, а также статистику обстрелов и жертв войны. Зажигательным снарядом спровоцирован пожар в квартире в Донецке. Украинские СМИ «похоронили» торговлю Донецкой народной республики. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая статистика года

Более восемнадцати с половиной тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков зафиксировано в Донбассе в 2017 году. Около 150 тысяч боеприпасов было выпущено по городам и поселкам ДНР и ЛНР. До 15 тысяч из общего количества боеприпасов, выпущенных по Донбассу, составили реактивные и артиллерийские снаряды. Разрушены или частично повреждены более полутора тысяч домов и объектов инфраструктуры. Среди них — больницы, школы и объекты жизнеобеспечения.

Только в Донецкой народной республике под обстрелами киевских силовиков погиб 31 мирный житель, из которых двое — дети. Ранения получили 236 мирных жителей ДНР, среди раненых — 14 детей. По этим фактам правоохранителями республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлено более 1000 материалов с доказательствами преступлений ВСУ и национальной гвардии Украины против мирных жителей. Четыре тысячи уголовных дел возбуждено генеральной прокуратурой ДНР.

Оперативная обстановка

Предновогодние сутки принесли относительное спокойствие только луганчанам. В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС Украины. По Донецкой народной республике огонь велся «в стандартном режиме» — из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции армии ДНР у поселка Спартак подверглись атаке украинских силовиков. На южном направлении ДНР в поселок Сосновское с позиций украинской армии прилетели восемь мин калибром 82 мм.

Обстрел Донецка

Зажигательными снарядами обстреляны западные окраины Донецка — поселок Трудовские. В результате попадания снаряда в квартиру многоэтажного дома по адресу улица Соколовского, 2 возник пожар.

Украинские СМИ традиционно поспешили обвинить в обстреле «террористов ДНР». Без предъявления доказательств и каких-либо фактов украинские сетевые издания выложили якобы переписку «местных жителей», которую, вполне вероятно, сами и сочинили. При этом пресс-центр так называемой АТО об инциденте умолчал.

Реальные потери ВСУ

В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН рассказали о реальных потерях вооруженных сил Украины в 2017 году. Так, количество погибших украинских солдат составило до пятисот человек, ранены, в том числе тяжело полторы тысячи бойцов. Приведенные данные получены донецкими военными на основании наблюдений, развединформации и радиоперехватов противника.

При этом официальные данные министерства обороны Украины явно занижены — как минимум, более чем в два раза. Украинская сторона заявляет, что в ВСУ за год было 208 погибших и 1140 раненых. В Донецке и Луганске уверены, что большая часть потерь ВСУ связана не с выполнениями боевых задач, а с разборками националистических батальонов и регулярной армии, а также с гибелью в результате несчастных случаев и из-за несоблюдения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Разборки «правосеков»*

Ярким примером к статистике потерь украинских бойцов стала кровавая разборка между бойцами боевого крыла запрещенной в РФ националистической группировки «Правый сектор»1 и военнослужащими ВСУ. Инцидент произошел в районе Трехизбенки (северо-западный край ЛНР — прим. ФАН) при попытке «согласовать» логистику и контрабандные маршруты наркотиков. Информацию корреспонденту ФАН предоставила военная разведка ЛНР.

Местные жители сообщили, что вопросы решались в устной форме не более десяти минут. Затем националисты достали оружие и расстреляли украинских солдат. Двое военнослужащих ВС Украины получили тяжелые ранения, а зачинщики конфликта скрылись на автомобиле.

Новый фейк украинских СМИ: «В Донецке умирает торговля»

О якобы «умирании» торговли в ДНР сообщают украинские издания со ссылкой на местных жителей. Но ложь состоит в том, что обо всей торговой сфере ДНР украинские журналисты судят на примере закрытия одного магазина. Супермаркет одной известной сети, о которой повествуют СМИ, действительно был недавно закрыт. Но украинские издания не останавливаются на констатации единичного факта, а идут дальше и пишут, что «все больше и больше магазинов закрываются».

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, сообщает, что в уходящем году в республике появились как минимум две новые торговые сети. Более сотни магазинов в столице ДНР возобновили свою работу. Среди них как продуктовые, так и магазины фирменной одежды и дорогой косметики, что также свидетельствует о росте покупательской способности граждан.

Кроме того, торгово-развлекательные центы города уже открыли более 80% торговых площадей и павильонов, простаивавших в 2015-2016 годах. С ассортиментом в магазинах республики тоже все в порядке, и граждане с большей уверенностью смотрят в наступающий год. Главное, чего не хватает Донецку и Луганску — это мира и спокойствия. За ними наступит и рост доходов, и повышение благосостояния.

1 Организация запрещена на территории РФ.