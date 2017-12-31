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В Лондоне отреагировали на сообщения российских дипломатов о поставках СПГ
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    В Лондоне отреагировали на сообщения российских дипломатов о поставках СПГ

    12:23  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  31 Декабря 2017
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    В Лондоне отреагировали на сообщения российских дипломатов о поставках СПГ

    Лондон, 31  декабря. Британские политики назвали «троллингом» заявления посольства России о поставке российского сжиженного газа в Соединенное Королевство.

    Речь идет о сообщении в официальном Twitter дипмиссии РФ.

    «Чувство холода? Помощь в пути — первая отправка СПГ из России прибывает сегодня в Великобританию!» – говорилось в записи в микроблоге.

    В Лондоне отреагировали на сообщения российских дипломатов о поставках СПГ

    В ответ в правительстве Великобритании заявили, что российский газ был предназначен не для бытового использования, а только для хранения и продажи.

    В частности, источник таблоида Daily Mail с возмущением заявил, что сообщение российского посольства является «вздором» и «троллингом».

    «Это вздор. Мы не беспокоимся о поставках энергии, и русские нас не спасают», – подчеркнул он в комментарии изданию.

    Напомним, первая партия СПГ из России доставили в британский порт на острове Грейн 28 декабря. Газ доставил ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери» .

     

    Автор: Алексей Громов
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    #газ #британия #спг #троллинг
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