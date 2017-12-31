Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Пекин, 31 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с наступающим Новым годом и заявил о готовности укрепить политическое и стратегическое доверие с Российской Федерацией в будущем году. Об этом передает информационное агентство Синьхуа.

В поздравительной телеграмме сказано, что китайский лидер намерен расширять всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией.

Напомним, ранее российский лидер поздравил Си Цзиньпина с наступающим праздником и подтвердил готовность Москвы к усилению стратегического сотрудничества с Пекином.

Помимо этого, Путин отметил существенный рост объемов торговли между странами и высокую динамику обмена в научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Владимир Путин. Биография