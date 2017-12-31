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Новости Сирии
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Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
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    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

    12:00  31 Декабря 2017
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    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

    Пекин, 31 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с наступающим Новым годом и заявил о готовности укрепить политическое и стратегическое доверие с Российской Федерацией в будущем году. Об этом передает информационное агентство Синьхуа.

    В поздравительной телеграмме сказано, что китайский лидер намерен расширять всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией.

    Напомним, ранее российский лидер поздравил Си Цзиньпина с наступающим праздником и подтвердил готовность Москвы к усилению стратегического сотрудничества с Пекином.

    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

    Помимо этого, Путин отметил существенный рост объемов торговли между странами и высокую динамику обмена в научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #си цзиньпин #россия #китай #политика
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