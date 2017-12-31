Правительство РФ утвердило выделение средств на выплаты при рождении первенца

Москва, 31 декабря. Правительство России распределило субсидии регионам на выплаты семьям при рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что объем утвержденных субсидий российским регионам составляет 21,4 миллиарда рублей. Денежные средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на будущий год, следует из документа.

Распределение субсидий из федеральной казны бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура позволит обеспечить выполнение с 1 января 2018 года положений закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», уточняется на сайте кабмина.

Родители имеют право на получение денежной выплаты в случае, если первенец появился на свет или усыновлен, начиная с 1 января будущего года, и является гражданином России.

Напомним, данный документ был рассмотрен и ратифицирован в ходе заседания российского правительства 26 декабря текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца.