Трансфер Джаккерини обойдется «Спартаку» в 1 млн евро

Москва, 31 декабря. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» готов заплатить 1 млн евро за трансфер полузащитника «Наполи» Эмануэле Джаккерини.

Предполагается, что 32-летнему полузащитнику будет предложен контракт на 1,5 года, однако в настоящий момент стороны не обсуждали детали возможного контракта.

Итальянец, с которым наставник красно-белых Массимо Каррера хорошо знаком по совместной работе в «Ювентусе», в текущем сезоне провел за «Наполи» четыре матча и отдал голевую передачу.

Ранее стало известно, что нападающим столичного «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас».