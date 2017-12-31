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Трансфер Джаккерини обойдется «Спартаку» в 1 млн евро
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    Трансфер Джаккерини обойдется «Спартаку» в 1 млн евро

    11:34  31 Декабря 2017  /обновлено: 11:35  31 Декабря 2017
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    Трансфер Джаккерини обойдется «Спартаку» в 1 млн евро

    Москва, 31 декабря. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» готов заплатить 1 млн евро за трансфер полузащитника «Наполи» Эмануэле Джаккерини.

    Предполагается, что 32-летнему полузащитнику будет предложен контракт на 1,5 года, однако в настоящий момент стороны не обсуждали детали возможного контракта.

    Итальянец, с которым наставник красно-белых Массимо Каррера хорошо знаком по совместной работе в «Ювентусе», в текущем сезоне провел за «Наполи» четыре матча и отдал голевую передачу.

    Трансфер Джаккерини обойдется «Спартаку» в 1 млн евро

    Ранее стало известно, что нападающим столичного «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #москва #спартак #трансферы #джаккерини
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