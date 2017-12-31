Порошенко объявил о возросшей ценности украинского паспорта

Киев, 31 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил о растущей востребованности украинского паспорта. Кроме того, он подчеркнул, что «2017 год стал прорывом в безвизовом направлении».

«Ценность украинского паспорта продолжает расти!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Этот процесс он связал со вступлением в силу безвизового режима для поездок в ОАЭ. Эта страна пользуется самой большой популярностью у украинских туристов, которые, как напомнил политик, могут путешествовать в 85 стран без виз.

Напомним, в страны Шенгенской зоны украинские граждане могут въезжать без виз с 11 июня. При этом обязательным условием является наличие биометрического паспорта. В этих государствах украинцы могут пребывать в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

Приостановить безвизовый режим с Украиной ЕС может в случае проблем с миграцией и безопасностью.