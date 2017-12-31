18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Пушков назвал постправдой заявления Трампа об успехах США в Сирии
Украина
Порошенко объявил о возросшей ценности украинского паспорта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко объявил о возросшей ценности украинского паспорта

    11:35  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  31 Декабря 2017
    1006

    Порошенко объявил о возросшей ценности украинского паспорта

    Киев, 31 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил о растущей востребованности украинского паспорта. Кроме того, он подчеркнул, что «2017 год стал прорывом в безвизовом направлении».

    «Ценность украинского паспорта продолжает расти!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Этот процесс он связал со вступлением в силу безвизового режима для поездок в ОАЭ. Эта страна пользуется самой большой популярностью у украинских туристов, которые, как напомнил политик, могут путешествовать в 85 стран без виз.

    Напомним, в страны Шенгенской зоны украинские граждане могут въезжать без виз с 11 июня. При этом обязательным условием является наличие биометрического паспорта. В этих государствах украинцы могут пребывать в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

    Приостановить безвизовый режим с Украиной ЕС может в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #порошенко #безвиз #паспорт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        12:23   31 Декабря 2017
        337
        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        7:10   31 Декабря 2017
        1815
        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        5:07   31 Декабря 2017
        619
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        3090