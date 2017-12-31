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Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками
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    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    12:30  31 Декабря 2017
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    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    Сирия, 31 декабря. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками, при взрыве в Киркуке погибло пять мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Тахрир аш-Шам» территории Идлиба и Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает активное наступление на позиции радикальных группировок в Восточной Гуте. Интенсивные перестрелки между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями идут в Харасте. В районе склада военной техники армия Башара Асада ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@daraa_f). Ранее сообщалось, что повстанцы захватили здание больницы недалеко от эпицентра противостояния.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    В административном центре провинции Даръа продолжаются перестрелки между группировками вооруженной оппозиции и солдатами армии САР, передает один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@dirb3lba). Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по южной части города. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов радикалов.

    Стоит отметить, что открыв огонь по жилым кварталам города Даръа, боевики нарушили установленное в регионе перемирие. Напомним, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревни Синджар на востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации пишет местный Twitter-канал (@HalabTodayTV).

    В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Аль-Тамана в южной части региона. Напомним, вчера правительственные войска под прикрытием ВКС РФ значительно продвинулись в Идлибе, освободив от боевиков «Ан-Нусры» несколько населенных пунктов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    На территории провинции Хама продолжается операция правительственных сил САР против террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам». При поддержке ВКС РФ войска Башара Асада наступают на позиции исламистов. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел укрепрайонов боевиков недалеко от населенного пункта Харб Нафса на юге региона. Также источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) сообщает об ударах артиллерии САА по пунктам дислокации радикалов «Ан-Нусры» в окрестностях города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

    Ирак

    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

    ВВС Ирака нанесли удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства»1 к югу от Мосула, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в результате бомбардировки иракской авиации в районе Аль-Бусеф уничтожено 17 радикальных исламистов.

    В административном центре провинции Киркук произошел взрыв. Iraqi News передает, что сдетонировали три мины, заложенные в здании кафе в центральной части города. По данным информационного агентства, в результате происшествия погибло пять мирных жителей столицы региона.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #мосул #ирак #саа #идлиб #даръа #джебхат-ан-нусра #киркук #хараста #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 31 декабря 12.30: ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками
    Сирия новости 31 декабря 07.00: ВКС РФ уничтожили полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; САА продвигается в Восточной Гуте
    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»
    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре
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