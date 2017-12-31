Новый 2018 год Собаки: поздравления в стихах родным, друзьям, коллегам, любимым
Все ближе Новый 2018 год, который, как говорят восточные мудрецы, будет посвящен Желтой земляной собаке. То, что наступает Новый год Собаки, радует не только любителей этих замечательных животных, но и всех, кто любит братьев наших меньших. А тем временем хозяйки уже решили, во что нарядиться в Новый год и что поставить на новогодний стол, чтобы порадовать «хозяйку» праздника Собаку. Все уже заканчивают нарезать последние салаты, в духовках скворчит мясо и понимаются пироги, а значит, самое время ненадолго оторваться от новогодних приготовлений и послать поздравления с Новым 2018 годом Собаки всем, с кем вы не успели или не смогли пообщаться лично. Предлагаем несколько вариантов того, как поздравить с Новым годом родителей, детей, друзей, родных, коллег и любимых. Новогодние поздравления в стихах можно отправить в виде SMS-сообщений или послать по электронной почте.
Поздравления с Новым 2018 годом Собаки родителям
***
Папа, мама, с годом Новым!
Будьте счастливы всегда.
Пусть тепло всегда вам будет
Несмотря на холода!
Пусть исполнятся желанья,
И заветные мечты.
Шлю я вам напоминанье —
Больше всех вы мне нужны!
***
Родители любимые,
Нам так необходимые,
Пусть счастье принесет
Собаки Новый год!
Пусть солнце светит ярко,
Пусть радуют подарки.
Живите наслаждаясь,
И жизни улыбаясь.
Здоровья вам желаем,
С любовью обнимаем.
Вы лучшие на свете!
С любовью, ваши дети.
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Поздравления с Новым годом детям
Теперь у всех детей есть сотовые телефоны, и, конечно, малыши, которые уже умеют читать, будут очень рады получить теплое новогоднее поздравление от родителей или родных.
***
Новый год примчался к нам
С Дедушкой Морозом.
Поздравляю я тебя
С этим Новым годом.
Как прекрасен Новый год,
Столько радости, хлопот,
Все вокруг счастливые,
Детишки все красивые!
Дед Мороз вступает в круг,
Ведь он лучший детский друг.
Письма шлют ему детишки,
Про него читают книжки.
Исполняет он желанья
За успехи и старанья,
Веселится с детворой
Возле елочки родной!
Поздравления с Новым годом Собаки родным
***
Свою сестренку поздравляю
И в наступающем желаю
Здоровья, счастья, красоты
И исполнения мечты!
Пусть год Собаки будет ярким,
Пускай подарит он подарки.
Желаю верить в чудеса!
Люблю тебя. Твоя сестра.
***
Самый близкий и родной для меня мальчишка —
Ну конечно, это ты — дорогой братишка!
Очень я тебя люблю, очень уважаю.
С Новым годом от всего сердца поздравляю!
Все, что хочется тебе, от души желаю,
Ты ведь лучший в мире брат, точно это знаю!
Романтические поздравления с Новым годом любимым
***
Мой светлый ангел, посланный с небес,
Пусть в Новый год все будет доброй сказкой,
Желаю исполненья всех чудес,
Чтобы от радости блистали твои глазки!
Пускай моя любовь твое сердечко греет,
И пусть душа твоя от радости поет,
И станет мир немножечко добрее
В прекрасный зимний праздник — Новый год!
***
Мой любимый, с Новым годом
Поздравляю я тебя!
И желаю быть свободным
От проблем, не от меня!
Радуйся и будь здоровым,
Богатей день ото дня,
Будь счастливым и веселым,
И всегда люби меня!
***
Мой любимый, родной человек,
С Новым годом тебя поздравляю.
Много счастья, добра и любви
От души я тебе пожелаю.
Будь счастливым всегда и везде,
Смейся, радуйся и улыбайся.
Самым лучшим, любимым, прекрасным,
Самым милым моим оставайся!
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Поздравления коллегам с Новым 2018 годом
***
Вас, коллеги, поздравляю
С Новым годом и желаю,
Чтоб работа не томила,
Удовольствие дарила.
Оптимизм и позитив
Пусть вольется в коллектив.
Чтоб зарплата прибавлялась
И почаще выдавалась —
В месяц раза три-четыре.
Ну-ка, все карманы шире!
Чтоб начальство нас хвалило,
Как родных нас всех любило,
Отпуска давало в срок,
В год примерно раз пяток.
Ну а Дед Мороз, добряк
Счастья даст, любви и благ.
Пусть по службе нас продвинет
И подарочков подкинет!
Поздравления с Новым годом друзьям
***
Привет, спешу тебя поздравить,
Ведь Новый год уж у дверей.
Впусти его под звук курантов
И праздновать начнем скорей!
Пусть мандарины с шоколадом
Всю грусть в шампанском растворят,
Подарят мегатонны счастья,
И пусть бокалы зазвенят!
Желаю, чтоб в огромном мире,
Тебя всегда ждала любовь,
Удача, верность и везенье,
И миллионы добрых слов!