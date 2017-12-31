«Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

Симферополь, 31 декабря. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «временным затмением рассудка» заявления экс-замначальника Генштаба ВСУ о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет наземного и морского базирования.

По мнению парламентария, такие заявления связаны с тем, что Вашингтон одобрил план по предоставлению украинской стороне летального оружия.

«Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружия из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий», — заявил Бальбек в комментарии РИА Новости.

При этом он назвал Крым «непреступной крепостью Российской Федерации», подчеркнув, что украинским властям уже давно пора это запомнить.

«Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе», — заверил депутат, пообещав, что «любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню».

Ранее стало известно, что американский план по предоставлению оборонительного вооружения Украине предусматривает, в частности, поставки противотанковых ракет Javelin.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что предоставить оружие Киеву Вашингтон решил, чтобы Украина могла обеспечить защиту своей территориальной целостности и суверенитета.