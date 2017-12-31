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«Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста
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    «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

    12:23  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  31 Декабря 2017
    1339

    Затмение рассудка: в Госдуме оценили заявления Киева об уязвимости Крымского моста

    Симферополь, 31 декабря. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «временным затмением рассудка» заявления экс-замначальника Генштаба ВСУ о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет наземного и морского базирования.

    По мнению парламентария, такие заявления связаны с тем, что Вашингтон одобрил план по предоставлению украинской стороне летального оружия.

    «Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружия из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий», — заявил Бальбек в комментарии РИА Новости.

    При этом он назвал Крым «непреступной крепостью Российской Федерации», подчеркнув, что украинским властям уже давно пора это запомнить.

    «Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе», — заверил депутат, пообещав, что «любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню».

    Ранее стало известно, что американский план по предоставлению оборонительного вооружения Украине предусматривает, в частности, поставки противотанковых ракет Javelin.

    Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что предоставить оружие Киеву Вашингтон решил, чтобы Украина могла обеспечить защиту своей территориальной целостности и суверенитета.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #крым #ракеты #бальбек #крымский мост #уязвимость
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