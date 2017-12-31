МИД предупредил страны, размещающие силы НАТО у границ России

Москва, 31 декабря. Замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что размещение сил НАТО на территории стран, граничащих с Россией, ухудшает ситуацию в области безопасности этих государств.

В МИД России прокомментировали последствия усиления НАТО у границ с Россией. По мнению высокопоставленного российского дипломата Владимира Титова, размещение средств военно-политического блока негативно скажется в первую очередь на странах, где будут базироваться силы альянса.

«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — сказал замглавы дипведомства, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее постпред РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко заявил, что руководство НАТО ставит своей основной задачей противостояние России. В экспертном сообществе считают, что на якобы имеющей место «российской угрозе» строится риторика альянса для обоснования бюджета и значимости чиновников.