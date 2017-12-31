Шойгу поздравил с Новым годом военнослужащих и ветеранов ВС РФ

Москва, 31 декабря. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и их семьи с наступающим Новым годом. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в операции по освобождению Сирии от террористов.

Сергей Шойгу подвел итоги уходящего 2017 года, отметив, что российские власти многое сделали для укрепления обороноспособности страны. Он подчеркнул, что была проделана большая работа по перевооружению и модернизации армии и флота, социальному обеспечению военных.

«Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев», – сказал Шойгу.

Он также выразил признательность военнослужащим, кто продолжит стоять на боевом посту в праздничные дни и поблагодарил их семьи, которые с пониманием относятся к службе. Министр обороны пожелал всем здоровья, жизненной энергии и успешного служения на благо страны.