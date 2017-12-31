Организатора взрыва в Петербурге нашли по флешке, оставленной в колбасном отделе «Перекрестка»

Санкт-Петербург, 31 декабря. Стали известны подробности задержания подозреваемого во взрыве в магазине в Петербурге. Оказалось, что обнаружить злоумышленника помогла флешка-карта, спрятанная на полке с колбасой.

По данным источника в правоохранительных органах, флешка была найдена при осмотре магазина «Перекресток» на площади Калинина, где 27 декабря произошел мощный взрыв.

Карта памяти содержала фото чертежа СВУ, а также угрозы в адрес центра «Дэир». Эта организация занимается проведением семинаров по улучшению здоровья и повышению благосостояния.

Такой же накопитель с теми же данными были найдены и в самом центре

После анализа данных эксперты ФСБ установили модель телефона, на который были сделаны снимки чертежа, а после смогли определить и номер мобильника.