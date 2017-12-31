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Сирия: РФ зафиксировала 19 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск
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    Сирия: РФ зафиксировала 19 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

    10:48  31 Декабря 2017  /обновлено: 10:48  31 Декабря 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала 19 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

    Дамаск, 31 декабря. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за минувшие сутки 19 нарушений режима прекращения огня, турецкие представители — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    В провинции Алеппо российские офицеры зафиксировали 10 случаев нарушения режима прекращения огня, в Латакии — пять, в Дамаске — четыре. Турецкая сторона заявила о семи случаях стрельбы в провинциях Хомс и Дамаск. В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что большинство случаев стрельбы из стрелкового оружия установлены в районах, которые подконтрольны боевикам «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламского государства» (обе террористические организации запрещены в РФ).

    Российские офицеры провели гуманитарную акцию в населенном пункте Бусайр провинции Даръа, доставив 2,4 тонны продовольствия. По линии ООН в провинцию Хомс поступило 162 тонны продуктов питания и лекарств. Юнармейцы передали школьникам города Джабла провинции Латакия рюкзаки с канцелярией. В настоящий момент к процессу примирения присоединились 2319 населенных пунктов. 

    Сирия: РФ зафиксировала 19 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #гумпомощь #турция
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