Сирия: РФ зафиксировала 19 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

Дамаск, 31 декабря. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за минувшие сутки 19 нарушений режима прекращения огня, турецкие представители — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В провинции Алеппо российские офицеры зафиксировали 10 случаев нарушения режима прекращения огня, в Латакии — пять, в Дамаске — четыре. Турецкая сторона заявила о семи случаях стрельбы в провинциях Хомс и Дамаск. В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что большинство случаев стрельбы из стрелкового оружия установлены в районах, которые подконтрольны боевикам «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламского государства» (обе террористические организации запрещены в РФ).

Российские офицеры провели гуманитарную акцию в населенном пункте Бусайр провинции Даръа, доставив 2,4 тонны продовольствия. По линии ООН в провинцию Хомс поступило 162 тонны продуктов питания и лекарств. Юнармейцы передали школьникам города Джабла провинции Латакия рюкзаки с канцелярией. В настоящий момент к процессу примирения присоединились 2319 населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.