Донбасс: ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 31 декабря. Украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения военных действий за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

По имеющимся данным, за прошлый день Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв районы четырех поселков ДНР.

Киевские солдаты пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Накануне киевские силовики обстреляли населенный пункт Спартак, который расположен на севере Донецка.

Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим перемирия к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.