Банк Англии готовит к выпуску свою криптовалюту

Лондон, 31 декабря. Центробанк Англии задумал выпуск собственной криптовалюты в следующем году. Об этом таблоиду Daily Telegraph рассказал представитель регулятора.

По данным издания, альтернативная криптовалюта должны быть менее волатильной, чем биткоин, она будет привязана к фунту стерлингов и подкреплена Национальным банком.

Источник газеты также уточнил, что над вопросом разработки собственной криптовалюты Банк Англии начал работать еще в 2015 году. Для этого даже был создан спецотдел. На основании полученных ими ЦБ сможет принять решение по созданию аналога биткоина. О проделанной работе сотрудники отдела отчитаются в 2018 году.

Напомним, вопрос возможности введения крипторубля в РФ 28 декабря поднял замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, заявив, что, по его мнению, такое решение было бы нецелесообразным.