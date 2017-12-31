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Банк Англии готовит к выпуску свою криптовалюту
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    Банк Англии готовит к выпуску свою криптовалюту

    10:21  31 Декабря 2017  /обновлено: 10:23  31 Декабря 2017
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    Банк Англии готовит к выпуску свою криптовалюту

    Лондон, 31 декабря. Центробанк Англии задумал выпуск собственной криптовалюты в следующем году. Об этом таблоиду Daily Telegraph рассказал представитель регулятора.

    По данным издания, альтернативная криптовалюта должны быть менее волатильной, чем биткоин, она будет привязана к фунту стерлингов и подкреплена Национальным банком.

    Источник газеты также уточнил, что над вопросом разработки собственной криптовалюты Банк Англии начал работать еще в 2015 году. Для этого даже был создан спецотдел. На основании полученных ими ЦБ сможет принять решение по созданию аналога биткоина. О проделанной работе сотрудники отдела отчитаются в 2018 году.

    Напомним, вопрос возможности введения крипторубля в РФ 28 декабря поднял замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, заявив, что, по его мнению, такое решение было бы нецелесообразным.

    Автор: Алексей Громов
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    #банк англии #криптовата
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