Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

Москва, 31 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наступающий 2018 год будет насыщенным и ответственным. В течение 2017 года были приняты важные решения, в том числе по укреплению экономики, импортозамещению и поддержке материнства.

Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом. Он отметил, что в уходящем году были приняты решения, «необходимые для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности». Спикер Госдумы напомнил, что российская военная группировка успешно выполнила боевые задачи в Сирии.

«Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным — это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать», — сказал Володин, его поздравление опубликовано на сайте ГД.

Благодаря сплоченности общества, были решены многие задачи по импортозамещению, выводу экономики из рецессии, отметил парламентарий. Российским властям удалось повысить зарплаты и социальные пособия, а также поддержать молодые семьи и материнство. Он пожелал россиянам радости, удачи и исполнения желаний.