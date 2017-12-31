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Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом
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    Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

    10:31  31 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  31 Декабря 2017
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    Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

    Москва, 31 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наступающий 2018 год будет насыщенным и ответственным. В течение 2017 года были приняты важные решения, в том числе по укреплению экономики, импортозамещению и поддержке материнства. 

    Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом. Он отметил, что в уходящем году были приняты решения, «необходимые для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности». Спикер Госдумы напомнил, что российская военная группировка успешно выполнила боевые задачи в Сирии. 

    «Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным — это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать», — сказал Володин, его поздравление опубликовано на сайте ГД. 

    Благодаря сплоченности общества, были решены многие задачи по импортозамещению, выводу экономики из рецессии, отметил парламентарий. Российским властям удалось повысить зарплаты и социальные пособия, а также поддержать молодые семьи и материнство. Он пожелал россиянам радости, удачи и исполнения желаний. 

    Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #володин #новый год
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