Роспотребнадзор дал советы по подготовке к встрече Нового года

Москва, 31 декабря. Роспотребнадзор подготовил для граждан России советы по празднованию Нового года. Соответствующие рекомендации размещены на официальном сайте ведомства.

Для того чтобы избежать пищевого отравления нужно внимательно проверять срок годности и условия хранения приобретаемых товаров и ни в коем случае не покупать «с рук» домашние заготовки.

Помимо этого, не стоит запасать салаты «впрок», а лучше готовить маленькими порциями.

В ведомстве также подготовили перечень, благодаря которому удастся избежать переедания.

«Не надо всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор назвал наиболее опасные блюда новогоднего стола.