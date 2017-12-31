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Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей
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    Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

    9:58  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:59  31 Декабря 2017
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    Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

    Москва, 31 декабря. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-10 автомобилей, которые чаще всего выставляются на продажу.

    При составлении рейтинга специалисты пользовались данными сайта DROM.ru за ноябрь текущего года. В рейтинг попали транспортные средства за период с 2007 по 2016 годы.

    На первой строчке оказался Ford Focus, средняя стоимость которого 510 тыс. рублей. Пробег автомобиля составил 88 тыс. километров.

    Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

    На втором месте расположилась японская Toyota Corolla 2008 года — 469 тыс. рублей, пробег которой составил 132 тыс. километров.

    Бронзу рейтинга завоевала машина Hyundai Solaris 2011 года — 440 тыс. рублей, пробег которой составил 90 тыс. километров.

    Автор: Дана Балан
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    #toyota #автомобили #ford #hyundai
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