Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

Москва, 31 декабря. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-10 автомобилей, которые чаще всего выставляются на продажу.

При составлении рейтинга специалисты пользовались данными сайта DROM.ru за ноябрь текущего года. В рейтинг попали транспортные средства за период с 2007 по 2016 годы.

На первой строчке оказался Ford Focus, средняя стоимость которого 510 тыс. рублей. Пробег автомобиля составил 88 тыс. километров.

На втором месте расположилась японская Toyota Corolla 2008 года — 469 тыс. рублей, пробег которой составил 132 тыс. километров.

Бронзу рейтинга завоевала машина Hyundai Solaris 2011 года — 440 тыс. рублей, пробег которой составил 90 тыс. километров.