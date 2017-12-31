Тысячи жителей Ирана вышли на улицы в поддержку правительства

Тегеран, 31 декабря. Жители Ирана вышли на улицы, решив выразить свою поддержку правительству. В акциях приняли участие десятки тысяч человек.

Как уточняет местное агентство Tasnim, демонстрации начались после антиправительственных выступлений в городе Мешхед. Среди требований протестующих было, в частности, снижение цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к правительству Ирана, призвав уважать права населения страны, в том числе и право на самовыражение.