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Политика
Власти Японии рассматривают четыре сценария начала войны с КНДР
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    Власти Японии рассматривают четыре сценария начала войны с КНДР

    9:44  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:44  31 Декабря 2017
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    Власти Японии рассматривают четыре сценария начала войны с КНДР

    Токио, 31 декабря. Японские власти приступили к рассмотрению возможного ответа на вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом пишет газета The Japan Times.

    Согласно информации издания, Национальный совет безопасности изучает «четыре сценария развития событий». Во-первых, столкновение между армиями Северной Кореи и Южной Кореи, во-вторых, предупреждающий удар США по Пхеньяну.

    Кроме того, рассматривается вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Токио.

    Власти Японии рассматривают четыре сценария начала войны с КНДР

    Как рассказал источник, премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел совещание со своими советниками, в рамках которого они приняли решение моделировать вероятные сценарии конфликта.

    Ранее сообщалось, что японские власти решили ввести дополнительные санкции против Северной Кореи и заморозили денежные активы 19 северокорейских организаций.

    Автор: Дана Балан
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    #япония #кндр #северная корея #южная корея #токио
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