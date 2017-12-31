Власти Японии рассматривают четыре сценария начала войны с КНДР

Токио, 31 декабря. Японские власти приступили к рассмотрению возможного ответа на вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом пишет газета The Japan Times.

Japan studying SDF responses to potential contingencies on Korean Peninsula: sources https://t.co/Xcyg5A1bTC — The Japan Times (@japantimes) December 30, 2017

Согласно информации издания, Национальный совет безопасности изучает «четыре сценария развития событий». Во-первых, столкновение между армиями Северной Кореи и Южной Кореи, во-вторых, предупреждающий удар США по Пхеньяну.

Кроме того, рассматривается вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Токио.

Как рассказал источник, премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел совещание со своими советниками, в рамках которого они приняли решение моделировать вероятные сценарии конфликта.

Ранее сообщалось, что японские власти решили ввести дополнительные санкции против Северной Кореи и заморозили денежные активы 19 северокорейских организаций.