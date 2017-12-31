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Общество
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Политика
Еще мрачней: худший гуманитарный кризис ожидают в 2018 году
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    Еще мрачней: худший гуманитарный кризис ожидают в 2018 году

    9:21  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:21  31 Декабря 2017
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    Еще мрачней: худший гуманитарный кризис ожидают в 2018 году

    Лондон, 31 декабря. В будущем году может случиться самый большой гуманитарный кризис после завершения Второй мировой войны. Об этом сообщила секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.

    По данным таблоида The Telegraph, скорее всего, гуманитарные катастрофы коснутся Йемена, Южного Судана, а также Бирмы. 

    Сообщается, что в текущем году от голода страдало свыше 20 млн человек, но в следующем году ситуация будет еще хуже.

    «Хотя 2017 год был годом мучительных гуманитарных кризисов, правда заключается в том, что будущий год может стать еще более мрачным», — подчеркнула Мордаунт.

    Еще мрачней: худший гуманитарный кризис ожидают в 2018 году

    Британские власти собираются увеличить финансирование гуманитарных программ, пишет издание.  

    Автор: Дана Балан
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    #йемен #гуманитарная катастрофа
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