Еще мрачней: худший гуманитарный кризис ожидают в 2018 году

Лондон, 31 декабря. В будущем году может случиться самый большой гуманитарный кризис после завершения Второй мировой войны. Об этом сообщила секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.

#News| 2018 will be the 'worst for humanitarian crises' since the Second World War https://t.co/a3SE9pH3uG pic.twitter.com/rwbM7YnhL3 — European News (@Euro_Newsweek) December 31, 2017

По данным таблоида The Telegraph, скорее всего, гуманитарные катастрофы коснутся Йемена, Южного Судана, а также Бирмы.

Сообщается, что в текущем году от голода страдало свыше 20 млн человек, но в следующем году ситуация будет еще хуже.

«Хотя 2017 год был годом мучительных гуманитарных кризисов, правда заключается в том, что будущий год может стать еще более мрачным», — подчеркнула Мордаунт.

Британские власти собираются увеличить финансирование гуманитарных программ, пишет издание.