Еще мрачней: худший гуманитарный кризис ожидают в 2018 году
Лондон, 31 декабря. В будущем году может случиться самый большой гуманитарный кризис после завершения Второй мировой войны. Об этом сообщила секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.
#News| 2018 will be the 'worst for humanitarian crises' since the Second World War https://t.co/a3SE9pH3uG pic.twitter.com/rwbM7YnhL3— European News (@Euro_Newsweek) December 31, 2017
По данным таблоида The Telegraph, скорее всего, гуманитарные катастрофы коснутся Йемена, Южного Судана, а также Бирмы.
Сообщается, что в текущем году от голода страдало свыше 20 млн человек, но в следующем году ситуация будет еще хуже.
«Хотя 2017 год был годом мучительных гуманитарных кризисов, правда заключается в том, что будущий год может стать еще более мрачным», — подчеркнула Мордаунт.
Британские власти собираются увеличить финансирование гуманитарных программ, пишет издание.