Сирия: Российский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник

Дамаск, 31 декабря. Праздничные мероприятия для детей, приуроченные к Новому году, впервые за последние семь лет прошли в актовом зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Сирии.

Российским и сирийским детям продемонстрировали спектакль «Буратино» и подарили презенты от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такие новогодние мероприятия проводились в РЦНК в 2010 году, передает РИА Новости.

«Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина», — отметил заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов.

Он напомнил, что все знают «Буратино», поэтому, скорее всего, дети поняли по сюжету, что «добро всегда побеждает зло».