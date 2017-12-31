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Сирия: Российский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник
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    Сирия: Российский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник

    9:11  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:11  31 Декабря 2017
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    Сирия: Российский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник

    Дамаск, 31 декабря. Праздничные мероприятия для детей, приуроченные к Новому году, впервые за последние семь лет прошли в актовом зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Сирии.

    Российским и сирийским детям продемонстрировали спектакль «Буратино» и подарили презенты от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такие новогодние мероприятия проводились в РЦНК в 2010 году, передает РИА Новости.

    Сирия: Российский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник

    «Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина», — отметил заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов.

    Он напомнил, что все знают «Буратино», поэтому, скорее всего, дети поняли по сюжету, что «добро всегда побеждает зло».

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #дамаск #новый год
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