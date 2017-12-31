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Новости Сирии
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Политика
Strategic Culture назвало речь Путина в Мюнхене пророческой
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    Strategic Culture назвало речь Путина в Мюнхене пророческой

    10:00  31 Декабря 2017
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    Strategic Culture назвало речь Путина в Мюнхене пророческой

    Мюнхен, 31 декабря. Аналитики издания Strategic Culture уверены, что знаменитая речь президента России Владимира Путина в Мюнхене говорит о нем как о пророке, который призывал избежать последствий агрессивной политики США в погоне за мировой гегемонией.

    Отметим, что с выступления Путина в немецком Мюнхене прошло ровно 10 лет. Тогда в своей речи глава российского государства призывал не допустить возникновения мира, где править будут только США, пишет «Политэксперт».

    «Это абсолютно деструктивный подход к мировой политике», — подчеркнул тогда Путин. 

    Журналисты Strategic Culture признали, что «Путин был прав», поскольку «Вашингтон таким способом вредит не только внешним игрокам, но и лично себе».

    Из-за неуемного желания править миром в США происходит внутренняя борьба, отмечают аналитики.

    «Путин предсказал такое развитие событий, как и тот факт, что США постепенно будут терять авторитет в результате погони за властью», — пишут авторы статьи.

    Strategic Culture назвало речь Путина в Мюнхене пророческой

    Без необходимого контроля, который де-факто исчез после распада СССР, США пустились «во все тяжкие», действуя в мире так, как хотят, следует из статьи.

    Пророческие слова Путина о «господстве США» понемногу воплощаются в жизнь практически во всех сферах, пишет Strategic Culture.

    Автор: Дана Балан
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