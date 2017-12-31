Strategic Culture назвало речь Путина в Мюнхене пророческой

Мюнхен, 31 декабря. Аналитики издания Strategic Culture уверены, что знаменитая речь президента России Владимира Путина в Мюнхене говорит о нем как о пророке, который призывал избежать последствий агрессивной политики США в погоне за мировой гегемонией.

Отметим, что с выступления Путина в немецком Мюнхене прошло ровно 10 лет. Тогда в своей речи глава российского государства призывал не допустить возникновения мира, где править будут только США, пишет «Политэксперт».

«Это абсолютно деструктивный подход к мировой политике», — подчеркнул тогда Путин.

Like a good wine, Russian President Vladimir Putin’s famous speech delivered in Munich 10 years ago regarding... https://t.co/W2r2DOtwSW — Strategic Culture (@Strateg_Culture) December 29, 2017

Журналисты Strategic Culture признали, что «Путин был прав», поскольку «Вашингтон таким способом вредит не только внешним игрокам, но и лично себе».

Из-за неуемного желания править миром в США происходит внутренняя борьба, отмечают аналитики.

«Путин предсказал такое развитие событий, как и тот факт, что США постепенно будут терять авторитет в результате погони за властью», — пишут авторы статьи.

Без необходимого контроля, который де-факто исчез после распада СССР, США пустились «во все тяжкие», действуя в мире так, как хотят, следует из статьи.

Пророческие слова Путина о «господстве США» понемногу воплощаются в жизнь практически во всех сферах, пишет Strategic Culture.