Признание очевидного: Азаров прокомментировал заявление НБУ об экономике Украины

Москва, 31 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление Национального банка страны (НБУ) относительно того, что «рост экономики по итогам года может оказаться значительно ниже прогноза». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский политик отметил, что это «признание очевидного».

«Национальный банк Украины, вопреки оптимистическим заявлениям Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, вынужден был признать, что «рост экономики по итогам года может оказаться значительно ниже прогноза», — подчеркнул он.

Азаров напомнил, что НБУ приводит статистические данные о «плохом урожае поздних зерновых и технических культур».

Кроме того, экс-премьер Украины добавил, что для роста ВВП нужен целый ряд факторов, ни один из которых не был выполнен в текущем году.

«Так позволительно спросить, на чем основан прогноз? Исключительно на манипулировании статистическими данными», — резюмировал Азаров.

Ранее НБУ подсчитал потери от транспортной блокады Донбасса.