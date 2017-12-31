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Общество
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Украина
Признание очевидного: Азаров прокомментировал заявление НБУ об экономике Украины
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    Признание очевидного: Азаров прокомментировал заявление НБУ об экономике Украины

    8:40  31 Декабря 2017  /обновлено: 8:40  31 Декабря 2017
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    Признание очевидного: Азаров прокомментировал заявление НБУ об экономике Украины

    Москва, 31 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление Национального банка страны (НБУ) относительно того, что «рост экономики по итогам года может оказаться значительно ниже прогноза». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Украинский политик отметил, что это «признание очевидного».

    Признание очевидного: Азаров прокомментировал заявление НБУ об экономике Украины

    «Национальный банк Украины, вопреки оптимистическим заявлениям Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, вынужден был признать, что «рост экономики по итогам года может оказаться значительно ниже прогноза», — подчеркнул он.

    Азаров напомнил, что НБУ приводит статистические данные о «плохом урожае поздних зерновых и технических культур».

    Кроме того, экс-премьер Украины добавил, что для роста ВВП нужен целый ряд факторов, ни один из которых не был выполнен в текущем году.

    Признание очевидного: Азаров прокомментировал заявление НБУ об экономике Украины

    «Так позволительно спросить, на чем основан прогноз? Исключительно на манипулировании статистическими данными», — резюмировал Азаров.

    Ранее НБУ подсчитал потери от транспортной блокады Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #гройсман #экономика #нацбанк #нбу #урожай
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