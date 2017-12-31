Цены на iPhone SE резко рухнули в России

Москва, 31 декабря. Смартфоны яблочной корпорации Apple резко упали в цене в канун новогодних праздников. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Маркет».

Сообщается, что iPhone SE с 32 гигабайтами внутренней памяти можно купить за 18,4 тыс. рублей, но в ноябре его цена стартовала от 20 тыс.

Отмечается, что рухнули цены на другие модели, среди которых iPhone 6, iPhone 7 и даже последняя новинка iPhone X.

Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 6 на российском рынке рухнула накануне праздников.