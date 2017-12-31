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Общество
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Экономика
Цены на iPhone SE резко рухнули в России
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    Цены на iPhone SE резко рухнули в России

    8:10  31 Декабря 2017  /обновлено: 8:10  31 Декабря 2017
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    Цены на iPhone SE резко рухнули в России

    Москва, 31 декабря. Смартфоны яблочной корпорации Apple резко упали в цене в канун новогодних праздников. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Маркет».

    Сообщается, что iPhone SE с 32 гигабайтами внутренней памяти можно купить за 18,4 тыс. рублей, но в ноябре его цена стартовала от 20 тыс.

    Отмечается, что рухнули цены на другие модели, среди которых iPhone 6, iPhone 7 и даже последняя новинка iPhone X.

    Цены на iPhone SE резко рухнули в России

    Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 6 на российском рынке рухнула накануне праздников.

    Автор: Дана Балан
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    #iphone #цены #телефоны
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