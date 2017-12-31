Власти Крыма подарили лабрадора девочке после письма Путину
Симферополь, 31 декабря. Крымские власти по поручению главы региона Сергея Аксенова подарили семилетней девочке из Ялты, которая страдает аутизмом, маленького лабрадора.
По данным местных СМИ, мать девочки обратилась с письмом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой презентовать ее дочери собаку, потому что у нее нет денежных средств на покупку питомца.
Помощник главы Крыма Юрий Абисов выполнил поручение и подарил собачку девочке.
Ранее глава российского государства Владимир Путин подарил щенка лабрадора школьнице из Брянска.
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