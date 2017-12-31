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Украина
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Технологии
Стало известно, когда старые модели iPhone перестанут поддерживать WhatsApp
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    Стало известно, когда старые модели iPhone перестанут поддерживать WhatsApp

    7:54  31 Декабря 2017  /обновлено: 7:54  31 Декабря 2017
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    Стало известно, когда старые модели iPhone перестанут поддерживать WhatsApp

    Нью-Йорк, 31 декабря. Мессенджер WhatsApp с будущего года не будет работать на старых моделях телефонов американской компании iPhone. Об этом заявили официальные представители Facebook, которые являются владельцами приложения.

    По имеющимся данным, с начала нового года востребованный мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах iPhone, которые оснащены системой iOS 6. То есть владельцы версии 3GS и предыдущих больше не смогут пользоваться данным приложением.

    Предлагается либо обновить прошивку, либо приобрести более современный гаджет.

    Кроме того, WhatsApp будет отключен на Android, речь идет о версиях 2.1 и 2.2.

    Стало известно, когда старые модели iPhone перестанут поддерживать WhatsApp

    По словам экспертов, данное решение является вполне закономерным, поскольку указанных мобильных девайсов с каждым днем становится все& меньше, а фирмы-производители не собираются поддерживать устаревшие версии.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #iphone #технологии #whatsapp #мессенджер #девйсы
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