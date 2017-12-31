Стало известно, когда старые модели iPhone перестанут поддерживать WhatsApp

Нью-Йорк, 31 декабря. Мессенджер WhatsApp с будущего года не будет работать на старых моделях телефонов американской компании iPhone. Об этом заявили официальные представители Facebook, которые являются владельцами приложения.

WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone в 2018 году — Технологии и бизнес (@TechBusiness_) December 31, 2017

По имеющимся данным, с начала нового года востребованный мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах iPhone, которые оснащены системой iOS 6. То есть владельцы версии 3GS и предыдущих больше не смогут пользоваться данным приложением.

Предлагается либо обновить прошивку, либо приобрести более современный гаджет.

Кроме того, WhatsApp будет отключен на Android, речь идет о версиях 2.1 и 2.2.

По словам экспертов, данное решение является вполне закономерным, поскольку указанных мобильных девайсов с каждым днем становится все& меньше, а фирмы-производители не собираются поддерживать устаревшие версии.