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Экономика
Великобритания может лишиться российского газа — The Guardian
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    Великобритания может лишиться российского газа — The Guardian

    7:43  31 Декабря 2017  /обновлено: 7:43  31 Декабря 2017
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    Великобритания может лишиться российского газа — The Guardian

    Лондон, 31 декабря. Прибывший в Соединенное Королевство российский газ может вернуться обратно на другом судне. Работа трубопровода, который обеспечивал Британию газом из РФ, возобновлена, поэтому топливо может отправиться в Азию или Индию, где за него дают высокую цену. Об этом пишет газета The Guardian.

    Кроме того, по информации британской газеты, если российский газ отправят обратно на другом судне, то это не соответствует заявлениям британских властей о том, что страна будет зависеть этой зимой от поставок из РФ.

    Великобритания может лишиться российского газа — The Guardian

    Британская энергетическая фирма National Grid подтвердила доставку сжиженного природного газа из Российской Федерации в хранилище, расположенное на острове Грейн.

    Специалисты в сфере промышленности уверены, что, вероятнее всего, Британия станет «перевалочным узлом», потому что за СПГ в Азии могут предложить больше денег, пишет британское издание.

    Автор: Дана Балан
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