Великобритания может лишиться российского газа — The Guardian
Лондон, 31 декабря. Прибывший в Соединенное Королевство российский газ может вернуться обратно на другом судне. Работа трубопровода, который обеспечивал Британию газом из РФ, возобновлена, поэтому топливо может отправиться в Азию или Индию, где за него дают высокую цену. Об этом пишет газета The Guardian.
First-ever shipment of #Russian #gas unlikely to remain in UK for long https://t.co/rOUL8PWE5I— McE.Morton FBPE (@McEwanMorton) December 30, 2017
Кроме того, по информации британской газеты, если российский газ отправят обратно на другом судне, то это не соответствует заявлениям британских властей о том, что страна будет зависеть этой зимой от поставок из РФ.
Британская энергетическая фирма National Grid подтвердила доставку сжиженного природного газа из Российской Федерации в хранилище, расположенное на острове Грейн.
Специалисты в сфере промышленности уверены, что, вероятнее всего, Британия станет «перевалочным узлом», потому что за СПГ в Азии могут предложить больше денег, пишет британское издание.