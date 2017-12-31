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Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка
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    Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

    7:10  31 Декабря 2017  /обновлено: 8:44  31 Декабря 2017
    537

    Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

    Ракка, 31 декабря. Корреспонденты нашли новые факты того, что вооруженных террористов из сирийской Ракки вывозили представители так называемой международной коалиции под руководством США.

    Оборонное ведомство США признало, что радикалы сбежали из города при помощи американских военнослужащих лишь после того, как об этом рассказали журналисты «Би-би-си».

    Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

    Кадры тайной операции солдаты американской коалиции и жители Ракки хранят на своих гаджетах в течение нескольких месяцев.

    «На этом месте работала и авиация, и спецназ, и американские инструкторы, которые планировали операцию, 70 стран собрались, чтобы покончить со всем этим в столице халифата», — сообщил представитель сирийских демократических сил Талил Сиро.

    Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

    Мирные сирийцы тогда гибли в огромном количестве, а заботой о них и объяснили коридоры для выхода боевиков. Именно тогда видеодоказательства попали в руки СМИ.

    «Би-би-си» обнародовал расследование под названием «Грязный секрет Ракки». Оказалось, что боевиков вывозили несколько дней, передают «Вести.ru»

    Вашингтон позднее подтвердил эвакуацию террористов, правда, не всех, и заверил, что Пентагон в сделке не участвовал.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #сирия #ракка #коалиция сша
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