Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Пекин, 31 декабря. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подтвердил готовность к усилению взаимодействия с Россией в будущем году.

Данное заявление сделано в новогоднем поздравлении китайского лидера президенту России Владимиру Путину.

«Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества», — отмечается в сообщении местных СМИ.

Напомним, что ранее о готовности наращивать двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем заявил президент РФ Владимир Путин.