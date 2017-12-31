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Украина
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Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией
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    Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

    7:04  31 Декабря 2017
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    Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

    Пекин, 31 декабря. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подтвердил готовность к усилению взаимодействия с Россией в будущем году.

    Данное заявление сделано в новогоднем поздравлении китайского лидера президенту России Владимиру Путину.

    «Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества», — отмечается в сообщении местных СМИ.

    Напомним, что ранее о готовности наращивать двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем заявил президент РФ Владимир Путин.

    Автор: Ирина Новикова
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    #си цзиньпин #китай
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