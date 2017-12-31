Пальмира: минно-разыскные собаки предотвратили десятки тысяч взрывов в Сирии

Дамаск, 31 декабря. Минно-разыскные собаки, работающие с российскими саперами в Сирии, предотвратили более 30 тысяч взрывов.

Сообщается, что террористы, выбитые из Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора, оставили после себя огромное количество растяжек, фугасов и самодельных взрывных устройств.

По словам специалистов Международного противоминного центра, взрывчатка была спрятана везде — от детских игрушек до камней. Кроме того, террористы разбрасывали всюду частички тротила, чтобы сбивать ищеек со следа.

Подчеркивается, что там, где миноискатель срабатывал постоянно из-за большого количества металла, служебные собаки оказались незаменимы.