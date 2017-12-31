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Пальмира: минно-разыскные собаки предотвратили десятки тысяч взрывов в Сирии
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    Пальмира: минно-разыскные собаки предотвратили десятки тысяч взрывов в Сирии

    6:49  31 Декабря 2017
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    Пальмира: минно-разыскные собаки предотвратили десятки тысяч взрывов в Сирии

    Дамаск, 31 декабря. Минно-разыскные собаки, работающие с российскими саперами в Сирии, предотвратили более 30 тысяч взрывов.

    Сообщается, что террористы, выбитые из Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора, оставили после себя огромное количество растяжек, фугасов и самодельных взрывных устройств.

    По словам специалистов Международного противоминного центра, взрывчатка была спрятана везде — от детских игрушек до камней. Кроме того, террористы разбрасывали всюду частички тротила, чтобы сбивать ищеек со следа.

    Подчеркивается, что там, где миноискатель срабатывал постоянно из-за большого количества металла, служебные собаки оказались незаменимы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #пальмира #разминирование #собака
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