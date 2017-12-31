Дейр-эз-Зор: местные жители пострадали при обстреле террористами ИГ
Дамаск, 31 декабря. Большое число местных жителей было ранено в результате минометного обстрела, произведенного боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Сообщается, что террористы обстреляли город Хаджин к северу от Абу Камаля. Отмечается, что множество жителей пострадали во время нахождения в собственных домах.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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