Дейр-эз-Зор: местные жители пострадали при обстреле террористами ИГ

Дамаск, 31 декабря. Большое число местных жителей было ранено в результате минометного обстрела, произведенного боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что террористы обстреляли город Хаджин к северу от Абу Камаля. Отмечается, что множество жителей пострадали во время нахождения в собственных домах.

Many civilians wounded due mortar shelling by #Daesh on Hajin town. And others civilians wounded due IED explosion planted in their home.#D24 — 24 (@DeirEzzor24) December 30, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.