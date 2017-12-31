Пушков: Несостоявшийся визит американских сенаторов в Москву не стоит сожалений

Москва, 31 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что несостоявшийся визит американских сенаторов в Москву не стоит сожалений.

«Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

Напомним, что ранее стало известно, что американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо отказались от поездки в Россию после того, как их коллеге-демократке Джинн Шахин было отказано в визе.