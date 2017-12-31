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Украина
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Пушков: Несостоявшийся визит американских сенаторов в Москву не стоит сожалений
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    Пушков: Несостоявшийся визит американских сенаторов в Москву не стоит сожалений

    6:11  31 Декабря 2017  /обновлено: 6:21  31 Декабря 2017
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    Пушков: Несостоявшийся визит американских сенаторов в Москву не стоит сожалений

    Москва, 31 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что несостоявшийся визит американских сенаторов в Москву не стоит сожалений.

    «Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

    Напомним, что ранее стало известно, что американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо отказались от поездки в Россию после того, как их коллеге-демократке Джинн Шахин было отказано в визе.

    Автор: Ирина Новикова
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    #алексей пушков #москва #сенаторы сша
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