ВКС РФ: опубликовано видео удара авиабомбы КАБ-1500 по боевикам в Сирии
Дамаск, 31 декабря. В интернете опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания авиабомбы КАБ-1500, сброшенной самолетом Военно-космических сил РФ по объекту боевиков в сирийском городе аль-Латаминья.
На видео показано, как авиабомба попадает в цель, после чего раздается мощный взрыв, и к небу поднимаются густые клубы дыма и пыли. По имеющимся данным, в ликвидированном объекте хранились американские противотанковые ракетные комплексы TOW.
Добавим, что КАБ-1500 — управляемый авиационный заряд, масса которого равна 1,5 тонны. Боеприпас оснащен головками лазерного или телевизионного самонаведения.
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