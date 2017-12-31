ВКС РФ: опубликовано видео удара авиабомбы КАБ-1500 по боевикам в Сирии

Дамаск, 31 декабря. В интернете опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания авиабомбы КАБ-1500, сброшенной самолетом Военно-космических сил РФ по объекту боевиков в сирийском городе аль-Латаминья.

На видео показано, как авиабомба попадает в цель, после чего раздается мощный взрыв, и к небу поднимаются густые клубы дыма и пыли. По имеющимся данным, в ликвидированном объекте хранились американские противотанковые ракетные комплексы TOW.

Добавим, что КАБ-1500 — управляемый авиационный заряд, масса которого равна 1,5 тонны. Боеприпас оснащен головками лазерного или телевизионного самонаведения.