Опубликовано видео прибытия российской системы «Солнцепек» в Сирию

Дамаск, 31 декабря. Видеозапись прибытия российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в сирийскую провинцию Идлиб опубликована в сети Интернет.

Сообщается, что легендарная российская военная техника будет применяться сирийской армией в ходе наступления на юге провинции.

Отметим, что на территории Сирии уже находятся несколько «Солнцепеков», прибывших из России. В частности, они располагаются на авиабазе Хмеймим.

Стоит добавить, что отличительной особенностью огнеметной системы является уничтожение живой силы противника, закрытых и открытых огневых точек при обороне и наступлении, а также вывод из строя бронетехники противника.