Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

Дамаск, 31 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что в зоне деэскалации в Восточной Гуте погиб один мирный житель из-за обстрела, произведенного боевиками.

Сообщается, что террористы нарушили режим прекращения огня и подвергли минометному обстрелу пригород сирийской столицы Дамаска — Хараста и лагерь беженцев Аль-Вафедин.

Отмечается, что обстрелом был нанесен ущерб государственным и частным постройкам.

Напомним, что Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами-гарантами перемирия в Сирии.