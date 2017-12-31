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Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии
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    Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

    5:07  31 Декабря 2017  /обновлено: 5:38  31 Декабря 2017
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    Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

    Дамаск, 31 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что в зоне деэскалации в Восточной Гуте погиб один мирный житель из-за обстрела, произведенного боевиками.

    Сообщается, что террористы нарушили режим прекращения огня и подвергли минометному обстрелу пригород сирийской столицы Дамаска — Хараста и лагерь беженцев Аль-Вафедин.

    Отмечается, что обстрелом был нанесен ущерб государственным и частным постройкам.

    Напомним, что Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами-гарантами перемирия в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #обстрел #восточная гута
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