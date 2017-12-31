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Новости Сирии
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Украина
Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела
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    Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела

    4:45  31 Декабря 2017
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    Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела

    Москва, 31 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал реакцию Европейского союза на обстрелы Донецка киевскими силовиками.

    Политик отметил, что наконец-то в Европе осудили происходящее на востоке Украины.

    «Наконец-то в ЕС выступили с заявлением, в котором осуждаются «обстрелы объектов критической инфраструктуры, которые показывают полное неуважение к жизни людей», — говорится в сообщении Азарова на его странице в социальной сети Facebook.

    При этом он подчеркнул, что кроме заявлений от Европейского союза должны последовать и действия, которые заставят власти Украины прекратить военную операцию.

    «Хотелось бы, чтобы после таких заявлений последовали еще и решительные действия со стороны ЕС по принуждению киевской хунты к миру», — резюмировал бывший глава украинского правительства.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #обстрел #николай азаров #донецк
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