Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела

Москва, 31 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал реакцию Европейского союза на обстрелы Донецка киевскими силовиками.

Политик отметил, что наконец-то в Европе осудили происходящее на востоке Украины.

«Наконец-то в ЕС выступили с заявлением, в котором осуждаются «обстрелы объектов критической инфраструктуры, которые показывают полное неуважение к жизни людей», — говорится в сообщении Азарова на его странице в социальной сети Facebook.

При этом он подчеркнул, что кроме заявлений от Европейского союза должны последовать и действия, которые заставят власти Украины прекратить военную операцию.

«Хотелось бы, чтобы после таких заявлений последовали еще и решительные действия со стороны ЕС по принуждению киевской хунты к миру», — резюмировал бывший глава украинского правительства.