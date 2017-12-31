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Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке
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    Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке

    4:29  31 Декабря 2017
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    Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке

    Вашингтон, 31 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что международная коалиция отвоевала у террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) почти 100% территорий в Сирии и Ираке.

    «Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ1. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100 процентов территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии», — заявил американский глава в обращении к народу.

    Напомним, что 30 ноября 2015 года российские ВКС приступили к антитеррористической операции в Сирии по просьбе сирийского главы Башара Асада.

    11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме в Сирии террористической группировки «Исламское государство» и приказал вывести из страны российские войска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #сирия #ирак #коалиция
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