Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке

Вашингтон, 31 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что международная коалиция отвоевала у террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) почти 100% территорий в Сирии и Ираке.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ1. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100 процентов территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии», — заявил американский глава в обращении к народу.

Напомним, что 30 ноября 2015 года российские ВКС приступили к антитеррористической операции в Сирии по просьбе сирийского главы Башара Асада.

11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме в Сирии террористической группировки «Исламское государство» и приказал вывести из страны российские войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.