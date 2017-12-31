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Новости Сирии
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Сирия: «Силы тигра» применили российскую систему «Солнцепек» на юге Идлиба
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    Сирия: «Силы тигра» применили российскую систему «Солнцепек» на юге Идлиба

    4:11  31 Декабря 2017
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    Сирия: «Силы тигра» применили российскую систему «Солнцепек» на юге Идлиба

    Дамаск, 31 декабря. В Сети опубликована видеозапись применения российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» на юге сирийской провинции Идлиб.

    В материале портала Muraselon сообщается, что с использованием «Солнцепека» сирийские «Силы тигра» наносят удары по позициям боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Отмечается, что специализацией огнеметной системы является уничтожение живой силы противника, закрытых и открытых огневых точек при обороне и наступлении, а также вывод из строя бронетехники противника.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #идлиб #солнцепек
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