Сирия: «Силы тигра» применили российскую систему «Солнцепек» на юге Идлиба

Дамаск, 31 декабря. В Сети опубликована видеозапись применения российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» на юге сирийской провинции Идлиб.

В материале портала Muraselon сообщается, что с использованием «Солнцепека» сирийские «Силы тигра» наносят удары по позициям боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Отмечается, что специализацией огнеметной системы является уничтожение живой силы противника, закрытых и открытых огневых точек при обороне и наступлении, а также вывод из строя бронетехники противника.