Сирия: российские военные помогают эвакуировать население из Восточной Гуты

Дамаск, 31 декабря. Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что российские военнослужащие помогают эвакуировать с территорий в Восточной Гуте, контролируемых вооруженной сирийской оппозицией, тяжелобольных пациентов и заложников.

Сообщается, что в рамках первой гуманитарной операции оккупированную территорию покинули 111 человек, среди которых были 29 тяжелобольных и 31 заложник.

Отмечается, что после прибытия гуманитарного конвоя на территорию, контролируемую правительством, эвакуированные были отправлены в больницы в Дамаске, говорится в материале Almasdarnews.