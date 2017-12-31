Сирия: САА наступает на последние бастионы террористов на севере Хамы

Дамаск, 31 декабря. Сирийская арабская армия вместе с союзниками из Национальных сил обороны приближается к последним бастионам террористов на севере провинции Хама.

Сообщается, что правительственные силы наступают с нескольких флангов.

Отмечается, что за последние 48 часов сирийская армия смогла выбить террористов более чем из десяти населенных пунктов.

Сейчас целью САА является цитадель Аль-Таманы в южной части провинции Идлиб, после захвата которой правительственные силы смогут атаковать ключевой город Хан Шейхун с его восточного фланга, говорится в материале Almasdar news.