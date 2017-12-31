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Сирия: САА наступает на последние бастионы террористов на севере Хамы
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    Сирия: САА наступает на последние бастионы террористов на севере Хамы

    3:31  31 Декабря 2017  /обновлено: 3:32  31 Декабря 2017
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    Сирия: САА наступает на последние бастионы террористов на севере Хамы

    Дамаск, 31 декабря. Сирийская арабская армия вместе с союзниками из Национальных сил обороны приближается к последним бастионам террористов на севере провинции Хама.

    Сообщается, что правительственные силы наступают с нескольких флангов.

    Отмечается, что за последние 48 часов сирийская армия смогла выбить террористов более чем из десяти населенных пунктов.

    Сейчас целью САА является цитадель Аль-Таманы в южной части провинции Идлиб, после захвата которой правительственные силы смогут атаковать ключевой город Хан Шейхун с его восточного фланга, говорится в материале Almasdar news.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #хама #саа #идлиб
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