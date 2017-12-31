Личный успех на благо страны: знаменитые жители и гости Петербурга – об итогах 2017 года. ФАН-ТВ

Каждому человеку в конце года свойственно подводить некий итог прожитым 365-ти дням. Мы часто анализируем все сделанное за это время, свои успехи или, наоборот, неудачи. Не чужда такая привычка и людям прославленным, занимающим высокопоставленные должности и даже пьедесталы. Под занавес года съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с известными в самых разных сферах деятельности и структурах петербуржцами, а также с теми, кого в Северную столицу приводит служебный долг. О чем такие люди будут вспоминать уже в новом, 2018-м году? Какие события и перипетии они считают самыми значимыми и важными для себя лично и для России? С такими вопросами корреспонденты ФАН-ТВ обратились к своим собеседникам.

Советник Владимира Путина Сергей Глазьев во время проведения в Санкт-Петербурге Евразийского научного форума отметил:

– Я считаю, что год прошел хорошо. Как мы все знаем, 2017 год – это год столетия Октябрьской революции. Мы обошлись без революционных потрясений, мы уверенно смотрим в будущее, удалось разрешить сложные вопросы – и внешние, и внутри выйти на стабилизацию экономики, создать условия для дальнейшего развития. Так что, как говорится, год прошел, и слава богу!

Говоря о своих личных итогах, государственный деятель все равно соотносит их с жизнью России:

– Ну, поскольку главный продукт моего творчества – это книги, в этом году вышла моя новая книга «Семь сценариев ближайшего будущего». Надеюсь, что из этих сценариев мы реализуем самый лучший из представленных в этой книге. Но это всё – пожелания на будущее.

Одна из самых очаровательных спортсменок-единоборцев в России, пятикратная чемпионка мира по боевому самбо Марина Мохнаткина призналась, что ее волнует отражение внешнеполитических волнений на карьере наших спортсменов. Но, несмотря ни на какие трудности, российский спорт продвигается вперед. Отметим, что одни только ее личные достижения могут служить тому доказательством:

– 2017 год для меня в целом прошел очень успешно. Это золото Чемпионата России, золото Чемпионата мира и две фееричные победы на соревнованиях промоутерской компании Fight Nights по смешанным единоборствам. Вообще, в целом, уровень единоборств и других видов спорта очень растет, и конкуренция тоже. Где-то нас, конечно, зажимают, наших бедных спортсменов в плане допинга. Но, как показывает практика, это, скорее всего, от какой-то неуверенности других стран. Пытаются нас обвинить в том, что мы не чистые спортсмены, хотя это далеко не так.

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Спортивный рывок петербуржцев с удовольствием отметил и коллега Марины, двукратный чемпион Европы и Мира, а теперь еще и Заслуженный мастер спорта Денис Гольцов:

– За этот год я добился неплохих результатов: Чемпионат мира по самбо, Чемпионат Европы по самбо, выполнил нормативы Заслуженного мастера спорта. Это такой показатель для меня. Надеюсь, что следующий год будет еще более насыщенным, и будут новые победы. И вообще, я вижу, что единоборцы растут, и в нашем городе – конкретно. Ребята становятся чемпионами мира, чемпионами Европы. По профессиональному уровню очень растут, выступают на уровне чемпионатов именно среди профессионалов.

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева пока работает над своим возвращением в большой спорт, а заодно усиленно продвигает детский спорт: в этом году она стала основателем Фонда по развитию и поддержке боевых искусств среди подрастающего поколения.

– В этом году я провела два больших всероссийских турнира по женской борьбе. Также мы провели детский турнир по грэпплингу и еще несколько детских турниров по вольной борьбе, около 20-ти разных мастер-классов, подарили около тысячи подарков! В целом, я считаю, что год очень плодотворный, мы еще маленькие, нам всего год, – говорит спортсменка о Фонде. – Надеюсь, будем расти, у нас есть такой пример, как «Олимпийская платформа», который во многом помогает спортсменам, поддерживает их. И мы будем делать то же самое!

На арене международных отношений Россия активно развивает взаимодействие с другими странами в рамках Евразийского экономического союза. Одна из ключевых ролей в этом многополярном содружестве принадлежит, бесспорно, Китаю – одному из ведущих партнеров нашей страны. Как ни странно, сердцем для деловых встреч и переговоров стал один из самых западных городов России, ведь именно в Петербурге располагается Российско-Китайский бизнес-парк. Его генеральный директор Чэнь Чжиган готов сложить в копилку 2017-го основные события года.

– 2017 год – это интересный год, мы его считаем годом общения. Очень хороший, интенсивный, конструктивный диалог происходит в Китайском Деловом центре и Российско-Китайском бизнес-парке. Мы успели провести здесь около 200 мероприятий: прием официальных делегаций из регионов, во всех сферах жизни Китая и Российской Федерации. Это были встречи и научного направления, евразийских направлений, интеграции, сопряжения стратегии «Один пояс – один путь». Все эти направления, и образовательные, и научные, экономические, торговые, направления искусства и культуры, даже спорт – везде идет активное общение.

Если же говорить о культуре, то 2017 год стал настоящим годом возрождения для петербургского Театра Эстрады им. А. Райкина. Коллектив театра завершает год с оптимизмом, ведь им наконец-то удалось снова громко заявить о себе, напомнить петербуржцам о своем учреждении, а заодно выйти на постоянное расписание и обрести две серьезные премьеры. От имени трупы и всех работников театра с ФАН-ТВ пообщалась актриса Ольга Павлюкова. Впрочем, она в этом году отличилась – теперь ее можно узреть не только на сцене, но и на экранах.

– Этот год для меня был потрясающим, безумно плодотворным, мне удалось поработать с огромным количеством именитых актеров! И, если вы еще не видели фильм «О любви» Владимира Бортко, то срочно качайте, смотрите в Интернете и радуйтесь! Если же вы еще не видели спектакль «Дом» (по пьесе Евгения Гришковца – прим. ред.) нашего театра, то срочно приходите к нам, потому что у нас вышла потрясающая премьера «Дом», где главную роль исполнил Юрий Николаевич Гальцев, и где зритель его может увидеть не в качестве комедийного актера эстрады, а именно как драматического актера. И я думаю, что это доставит огромное удовольствие зрителю, он будет в конце так же рыдать и плакать, как и я. Действительно, работа очень хорошая! Также, если вы хотите хорошо провести время, вам необходимо прийти на спектакль «Искусство жениться». Это уже совсем другой жанр, где есть мюзикл, где много вокальных, танцевальных номеров, много искрометного юмора – по Оскару Уайльду. Я думаю, что этот спектакль оставит огромный отзыв в вашей душе! – улыбаясь, рекомендует актриса. – Я желаю всем хорошего нового года. Я поздравляю с наступающим не только свой театр, но и всех зрителей, всю планету, весь мир с этим замечательным Годом Собаки – верного, любящего, доброго животного, который, надеюсь, в каждый дом принесет уют, радость, добро и тепло! – добавляет Ольга Павлюкова.

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