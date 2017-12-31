Сирия: ВКС РФ ликвидировали одного из командиров «Хайят Тахрир аш-Шам»

Дамаск, 31 декабря. Военно-космические силы РФ провели бомбардировку террористических позиций на севере сирийской Латакии, в ходе которой был успешно ликвидирован командир боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) ливийской национальности.

Сообщается, что российская авиация нанесла мощные удары в северной части Латтакии и вокруг Дзира А-Шохора, уничтожив боевика Абу Суфияна Аль-Либи.

В материале Muraselon отмечается, что бомбардировка стала ответом на ракетный обстрел прибрежного города Ябел, проведенный террористами несколько дней назад.