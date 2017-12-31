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Сирия: ВКС РФ ликвидировали одного из командиров «Хайят Тахрир аш-Шам»
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    Сирия: ВКС РФ ликвидировали одного из командиров «Хайят Тахрир аш-Шам»

    3:05  31 Декабря 2017
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    Сирия: ВКС РФ ликвидировали одного из командиров «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Дамаск, 31 декабря. Военно-космические силы РФ провели бомбардировку террористических позиций на севере сирийской Латакии, в ходе которой был успешно ликвидирован командир боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) ливийской национальности.

    Сообщается, что российская авиация нанесла мощные удары в северной части Латтакии и вокруг Дзира А-Шохора, уничтожив боевика Абу Суфияна Аль-Либи.

    В материале Muraselon отмечается, что бомбардировка стала ответом на ракетный обстрел прибрежного города Ябел, проведенный террористами несколько дней назад.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #вкс рф #хайят тахрир аш-шам
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