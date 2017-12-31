Вашингтон, 31 декабря. Расследование американского ФБР по вопросу «вмешательства России» в ход выборов президента США началось с подачи советника президента Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Об этом сообщает Associated Press.

По версии издания, во время беседы с представителем австралийского дипломатического корпуса, Пападопулос сообщил о наличии у России неких сведений, которые могут повредить репутации оппонента Дональда Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон.

Associated Press утверждает, что встреча якобы проходила в баре.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на тему «вмешательства России» в избирательный процесс других государств. «Пришлось потрудиться», — сказал российский дипломат. Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что императора Японии скинуть не удалось. «Выпросил еще два года», — уточнил глава МИД РФ.