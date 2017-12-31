18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела
Политика
Расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа — AP
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа — AP

    2:40  31 Декабря 2017  /обновлено: 2:40  31 Декабря 2017
    181

    Расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа — AP

    Вашингтон, 31 декабря. Расследование американского ФБР по вопросу «вмешательства России» в ход выборов президента США началось с подачи советника президента Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Об этом сообщает Associated Press.

    По версии издания, во время беседы с представителем австралийского дипломатического корпуса, Пападопулос сообщил о наличии у России неких сведений, которые могут повредить репутации оппонента Дональда Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон.

    Associated Press утверждает, что встреча якобы проходила в баре.

    Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на тему «вмешательства России» в избирательный процесс других государств. «Пришлось потрудиться», — сказал российский дипломат. Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что императора Японии скинуть не удалось. «Выпросил еще два года», — уточнил глава МИД РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выборы #россия #сша #трамп #фбр #советник #вмешательство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        1636
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        844
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        7287
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        12717